Сегодня в Киевской области ожидается снег и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По прогнозам синоптиков, 10 января на территории Киевской области ожидается облачная погода, снег и на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
По прогнозам синоптиков, 10 января на территории Киевской области ожидается облачная погода, целый день будет идти снег, температура воздуха 8-10 градусов мороза. Утренний мелкий снег днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.
Работники полиции призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.