Сьогодні на Київщині очікується сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За прогнозами синоптиків, 10 січня на території Київської області очікуються хмарна погода, сніг та на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
За прогнозами синоптиків, 10 січня на території Київської області очікуються хмарна погода, цілий день сніжитиме, температура повітря 8-10 градусів морозу. Вранішній дрібний сніг удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Працівники поліції закликали водіїв та пішоходів неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.