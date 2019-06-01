Сегодня на Донбассе тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня на Донбассе тихо. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил вражеских обстрелов пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах Украинской войск нет. Ситуация остается полностью контролируемой подразделениями Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны.
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Как сообщал УНН, 31 мая боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.