Сегодня на Донбассе тихо

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил вражеских обстрелов пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах Украинской войск нет. Ситуация остается полностью контролируемой подразделениями Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны.



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Как сообщал УНН, 31 мая боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.