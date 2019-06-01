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Військовим планують доплачувати перед виходом в ООС

Київ • УНН

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КИЇВ, 1 червня. УНН. Особовий склад підрозділів Збройних сил перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил преміюватимуть у розмірі 3 тисяч грн. Про це заявив глава Міноборони Степан Полторак, передає УНН.

"Військовослужбовців ЗС, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано 3 тис грн.... З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил, я прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис грн", - повідомив він. 

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко дав доручення на 37% підняти грошове забезпечення військовослужбовцям, а також передбачити кошти на виплату компенсацій пенсіонерам, які отримують пенсії менше прожиткового мінімуму.

Українські Національні Новини

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