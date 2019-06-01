Військовим планують доплачувати перед виходом в ООС
Київ • УНН
КИЇВ, 1 червня. УНН. Особовий склад підрозділів Збройних сил перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил преміюватимуть у розмірі 3 тисяч грн. Про це заявив глава Міноборони Степан Полторак, передає УНН.
"Військовослужбовців ЗС, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано 3 тис грн.... З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил, я прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис грн", - повідомив він.
Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко дав доручення на 37% підняти грошове забезпечення військовослужбовцям, а також передбачити кошти на виплату компенсацій пенсіонерам, які отримують пенсії менше прожиткового мінімуму.