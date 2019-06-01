Сьогодні на Донбасі тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні на Донбасі тихо. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих обстрілів поки не фіксувалося, бойових втрат у лавах український військ немає. Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Збройних сил України", - повідомили у Міноборони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військовим планують доплачувати перед виходом в ООС
Як повідомляв УНН, 31 травня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.