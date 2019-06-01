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Сьогодні на Донбасі тихо

Сьогодні на Донбасі тихо

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні на Донбасі тихо. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони. 

"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих обстрілів поки не фіксувалося, бойових втрат у лавах український військ немає. Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Збройних сил України", - повідомили у Міноборони. 

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Як повідомляв УНН, 31 травня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

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