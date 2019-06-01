ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 31 травня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 8 разів обстріляли українських військових: “двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар’їнка — з мінометів калібру 82 мм; двічі біля міста Красногорівка, з району населеного пункту Трудівський — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка — з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць та стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Старогнатівка — з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Травневе — з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське — з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів”.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 31 травня п’ять бойовиків було поранено.
Від початку поточної обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано.