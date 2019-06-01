ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 8 раз обстреляли украинских военных: “дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка — из минометов калибра 82 мм; дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовской — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка — с автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Майское — из артиллерийских систем калибра 122 мм; у населенного пункта Новолуганское — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 31 мая пять боевиков были ранены.

С начала текущей обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.