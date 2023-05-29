Сегодня Международный день миротворцев ООН: интересные факты

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, отмечается Международный день миротворцев ООН. В Украине этот праздник стал официальным с 2003 года, пишет УНН.

История создания и самые известные операции с участием миротворческого контингента ООН

После основания Организации объединенных наций активно обсуждался вопрос создания вооруженных сил под ее эгидой, которые бы подчинялись Военно-штабному комитету ООН. Однако, в период «холодной войны» никакого решения о создании ВС ООН так и не было принято.

Организация пошла по пути создания международных контингентов, которые на основании мандатов Совета безопасности ООН выполняли различные миссии по поддержанию мира в разных уголках мира, где возникали вооруженные конфликты.

Первые миротворческие миссии ООН имели исключительно наблюдательный характер: 1948 год - на Ближнем Востоке, 1949 год – во время вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.

В 60-х годах ХХ века впервые началось создание вооруженных миротворческих контингентов. В частности, для разведения враждующих сторон и поддержания стабильности в Конго и на Кипре.

На данный момент ООН провела более 70 миротворческих миссий. Большинство из них считаются успешными. Но есть и провальные. Наиболее провальной считается миссия в Руанде, где не удалось предотвратить гражданский конфликт, резню и геноцид местного населения.

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Украинские миротворцы

Украина впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории бывшей Югославии.
Для участия в Силы ООН по охране (UNPROFOR) был сформирован 240-й отдельный специальный батальон, к которому были приобщены. 67 офицеров и прапорщиков, 345 сержантов и солдат и 95 единиц техники.

Набирали в миротворцы исключительно добровольцев. Зарплату добровольцам предлагали от 500 долларов в месяц для рядовых и до 800-850 - для офицеров.

Этот же контингент и понес первые потери – в рамках именно этой миссии погибли 15 украинских миротворцев.
Больше всего украинских военных погибли во время миротворческой миссии в Ираке в 2005-2008 годах – 18 человек.

В общем, с 1992 года 44 тысячи украинских миротворцев приняли участие в 36 миссиях в Европе, Азии и Африке. Погибло 55 человек.

7 марта 2022 года Зеленский подписал указ об отзыве всех украинских миротворцев и привлечении их к противодействию российской агрессии.

На тот момент украинские военные участвовали в трех миротворческих операциях: в Косово (40 человек), Конго (13 человек) и Кот-д’Ивуаре (56 человек).

Интересное

Миротворцы, действующие под эгидой ООН носят голубые шлемы – цвета флага Организации. Именно поэтому эти миротворческие контингенты часто называют «голубые шлемы».

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