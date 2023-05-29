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Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН: цікаві факти

Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН: цікаві факти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, відзначається Міжнародний день миротворців ООН. В Україні це свято стало офіційним з 2003 року, пише УНН.

Історія створення та найвідоміші операції за участі миротворчого контингенту ООН

Після заснування Організації об’єднаних націй активно обговорювалося питання створення збройних сил під її егідою, які б підпорядковувалися Військово-штабному комітету ООН. Однак, у період «холодної війни» жодного рішення про створення ЗС ООН так і не було прийнято.

Організація пішла шляхом створення міжнародних контингентів, які на підставі мандатів Ради безпеки ООН виконували різноманітні місії з підтримки миру у різних куточках світу, де виникали збройні конфлікти.

Перші миротворчі місії ООН мали виключно спостережний характер: 1948 рік - на Близькому Сході, 1949 рік – під час збройного конфлікту між Індією та Пакистаном.

У 60-х роках ХХ століття вперше почалося створення збройних миротворчих контингентів. Зокрема, для розведення ворогуючих сторін та підтримки стабільності у Конго та на Кіпрі.

На даний момент ООН провела більше 70 миротворчих місій. Більшість з них вважаються успішними. Але є і провальні. Найбільш провальною вважається місія в Руанді, де не вдалося запобігти громадянському конфлікту, різанині та геноциду місцевого населення.

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Українські миротворці

Україна вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території колишньої Югославії.
Для участі у Сили ООН з охорони (UNPROFOR) був сформований 240-й окремий спеціальний батальйон, до якого були долучені. 67 офіцерів і прапорщиків, 345 сержантів і солдатів та 95 одиниць техніки.

Набирали у миротворці виключно добровольців. Зарплату добровольцям пропонували від 500 доларів на місяць для рядових і до 800-850 - для офіцерів.

Цей же контингент і поніс перші втрати – у рамках саме цієї місії загинули 15 українських миротворців.
Найбільше українських військових загинули під час миротворчої місії в Іраку у 2005-2008 роках – 18 чоловік.

Загалом, з 1992 року 44 тисячі українських миротворців взяли участь у 36 місіях в Європі, Азії та Африці. Загинуло 55 осіб.

7 березня 2022 року Зеленський підписав указ про відкликання усіх українських миротворців та долучення їх до протидії російській агресії.

На той момент українські військові брали участь у трьох миротворчих операціях: у Косово (40 осіб), Конго (13 осіб) та Кот-д’Івуарі (56 осіб).

Цікаве

Миротворці, що діють під егідою ООН носять блакитні шоломи – кольору прапору Організації. Саме тому ці миротворчі контингенти часто називають «блакитні шоломи».

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