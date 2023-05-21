Час позбутися пасажирів, що не мають квитка: Подоляк відреагував на заклики реформувати Радбез ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Час позбутися пасажирів, що застрибнули у вагон, не маючи квитка. Про це написав радник Керівника Офісу Президенда України в своєму Twitter коментуючи заклики Генсека ООН реформувати Раду безпеки, пише УНН.
Цитата
"Слова, які так довго хотів почути світ. Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш закликає реформувати Раду безпеки ООН. Орган, що повинен гарантувати глобальну безпеку, більше не працює. Ба більше, фактично є щоденним знущанням над здоровим глуздом і міжнародним правом.
Бо не може країна, що розв’язала масштабну війну у XXI сторіччі та вбиває десятки тисяч людей, – надувши щоки сидіти у цивілізованих людей, розповідати про бойових комарів і ветувати рішення. Час позбутися пасажирів, що застрибнули у вагон, не маючи квитка", - написав Подоляк
Доповнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у неділю, що настав час реформувати як Раду Безпеки, так і Бреттон-Вудську систему, щоб привести їх у відповідність до "реалій сьогоднішнього світу".
Виступаючи на пресконференції в Хіросімі, Японія, де проходила зустріч на вищому рівні G7, Гутерреш сказав, що обидва інститути відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення.