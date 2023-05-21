Голова ООН заявив, що настав час реформувати Раду Безпеки та Бреттон-Вудську систему
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у неділю, що настав час реформувати як Раду Безпеки, так і Бреттон-Вудську систему, щоб привести їх у відповідність до "реалій сьогоднішнього світу", пише Reuters, передає УНН.
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Виступаючи на пресконференції в Хіросімі, Японія, де проходила зустріч на вищому рівні G7, Гутерреш сказав, що обидва інститути відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення.
"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою", - сказав він. "Перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україні їм не вдалося виконати свою основну функцію глобальної безпекової мережі".
Гутерреш також говорив про те, що, на його думку, на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів або "позбавлення розчарувань" Глобального Півдня.
Японія, яка приймає G7, спеціально запросила діячів так званого Глобального Півдня до Хіросіми для переговорів. Серед запрошених були прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та президент Індонезії Джоко Відодо.
Доповнення
Економіка Індії зросте більш ніж на 6% цього і наступного року, йдеться в опублікованому в січні цього року Міжнародному валютному фонді прогнозі розвитку світової економіки.
На Китай та Індію разом припадатиме близько 50% світового зростання в 2023 році, заявив тоді головний економіст МВФ і директор дослідницького департаменту П'єр-Олів'є Гурінша.
За даними МВФ, економічний вплив багатої групи G7 також скоротився за останні 30 років, склавши 29,9% світового ВВП у 2023 році порівняно з 50,7% у 1980 році.
Бреттон-Вудська система - це міжнародна валютна система регулювання комерційних та фінансових відносин між країнами, що підписали та ратифікували Бреттон-Вудську угоду 1944 року.