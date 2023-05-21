Глава ООН заявил, что пришло время реформировать Совет Безопасности и Бреттон-Вудскую систему
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье, что пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудскую систему, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира", пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Выступая на пресс-конференции в Хиросиме, Япония, где проходила встреча на высшем уровне G7, Гутерриш сказал, что оба института отражают отношения сил 1945 года и нуждаются в обновлении.
"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой", — сказал он. "Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину им не удалось выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности".
Гутерриш также говорил о том, что, по его мнению, на саммите G7 среди развивающихся стран растет осознание того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов или "избавления от разочарований" Глобального Юга.
Япония, принимающая G7, специально пригласила деятелей так называемого Глобального Юга в Хиросиму для переговоров. Среди приглашённых были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Индонезии Джоко Видодо.
Дополнение
Экономика Индии вырастет более чем на 6% в этом и следующем году, говорится в опубликованном в январе этого года Международным валютным фондом прогнозе развития мировой экономики.
На Китай и Индию вместе будет приходиться около 50% мирового роста в 2023 году, заявил тогда главный экономист МВФ и директор исследовательского департамента Пьер-Оливье Гуринша.
По данным МВФ, экономическое влияние богатой группы G7 также сократилось за последние 30 лет, составив 29,9% мирового ВВП в 2023 году по сравнению с 50,7% в 1980 году.
Бреттон-Вудская система - это международная валютная система регулирования коммерческих и финансовых отношений между странами, подписавшими и ратифицировавшими Бреттон-Вудское соглашение 1944 года.