Время избавиться от пассажиров, не имеющих билета: Подоляк отреагировал на призывы реформировать Совбез ООН

Цитата

"Слова, которые так долго хотел услышать мир. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призывает реформировать Совет безопасности ООН. Орган, который должен гарантировать глобальную безопасность, больше не работает. Более того, фактически является ежедневным издевательством над здравым смыслом и международным правом.

Потому что не может страна, которая развязала масштабную войну в XXI веке и убивает десятки тысяч людей, – надув щеки сидеть у цивилизованных людей, рассказывать о боевых комарах и ветировать решения. Пора избавиться от пассажиров, запрыгнувших в вагон, не имея билета", - написал Подоляк

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в воскресенье, что пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудскую систему, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира".

Выступая на пресс-конференции в Хиросиме, Япония, где проходила встреча на высшем уровне G7, Гутерреш сказал, что оба института отражают отношения сил 1945 года и нуждаются в обновлении.