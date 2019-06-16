Сегодня медики отмечают профессиональный праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В третье воскресенье июня медицинские работники отмечают профессиональный праздник, который в этом году приходится на 16 июня, передает УНН.
День медицинского работника отмечают с 1980 года.
День медицинского работника - это праздник не только врачей, но и медсестер, фельдшеров, младшего медицинского персонала. В некоторых странах Европы в этот праздник врачи массово выезжают на природу, на пикники.
Как сообщал УНН, студентам-медикам перенесли дату сдачи экзаменов .