Сегодня медики отмечают профессиональный праздник

День медицинского работника отмечают с 1980 года.

День медицинского работника - это праздник не только врачей, но и медсестер, фельдшеров, младшего медицинского персонала. В некоторых странах Европы в этот праздник врачи массово выезжают на природу, на пикники.



Как сообщал УНН, студентам-медикам перенесли дату сдачи экзаменов .