Студентам-медикам перенесли дату складання іспитів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Змінилися дати складання іспитів для студентів спеціальності "Медицина". Про це попередила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"Студенти спеціальності "Медицина" в рамках ЄДКІ (Єдиного державного кваліфікаційного іспиту - ред.) складатимуть міжнародний іспит з основ медицини 1-3 липня 2019 року, а іспит "КРОК 1" та іноземну мову професійного спрямування - 25 червня", - проінформували у МОЗ.
У міністерстві пояснили, що перенесення дат іспиту надають можливість оптимізувати графік складання іспитів, а студенти отримують додатковий час, щоби краще підготуватися.
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Зазначено, що студенти складатимуть іспит 1-3 липня у веб-форматі. Заклади вищої освіти повідомлять студентів, хто і в який день складає міжнародний іспит з основ медицини. Студенти, які навчаються російською мовою, складатимуть іспит 1 липня у письмовому форматі.
Довідка. Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) - це нова атестація профільних знань студентів-медиків, який дозволить комплексно перевірити рівень знань студентів.
Нагадаємо, Єдиний державний кваліфікаційний іспит для студентів-медиків ввели в Україні минулого року.