Для диплому медика відтепер потрібно складати єдиний іспит
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські студенти-медики у 2019 році складатимуть сдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідну постанову № 334 Кабінет Міністрів затвердив 28 березня 2018 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
“Наразі Україна має для студентів-медиків такий екзамен: КРОК-1, що здають на 3 курсі, та КРОК-2 - на випускному курсі. Цей іспит проводить та адмініструє Центр тестування при МОЗ. З 2019 року буде запроваджено комплексну атестацію знань студента — єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ближче до стандартів НАТО: Україна змінює систему медичної евакуації
У пояснювальній частині Постанови щодо запровадження іспиту посилаються на досвід розвинених країн світу. “ЗНО для медиків” дозволяє вирішити одночасно декілька проблем. Йдеться про “об’єктивну екзаменацію, інтеграцію української медицини у світову, зменшення корупції та сприяння випуску фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном”.
Іспит складається з двох етапів - кроків:
КРОК 1
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ закликало медиків утриматись від участі у політичних заходах
Другий етап ЄДКІ включає такі компоненти:
КРОК 2
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики
Студенти “Стоматології” складатимуть ОСП(К)І на 5 курсі, а спеціальності “Медицина” та “Педіатрія” на 6 курсі.
Перший етап ЄДКІ у 2019 році пройдуть третьокурсники, зокрема студенти “Стоматології”, “Медицини”, “Медичної психології”, “Фармації”. Ці ж студенти, коли будуть на випускних курсах, першими здаватимуть другий етап ЄДКІ: стоматологи та фармацевти у 2021 році, а інші у 2022 році. Для студентів, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за 3 курс, інструментом атестації залишається іспит КРОК, як це відбувалось у попередні роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтернет речей у медицині: українців запросили до інноваційного проекту з ЄС
Графік проведення ЄДКІ затверджений наказом МОЗ України № 1647 від 11 вересня 2018 року та буде оприлюднений на сайті Центру тестування при МОЗ України. Перескладання ЄДКІ відбувається за власний кошт.
Нагадаємо, уряд звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання. Також до 2024 року всі лікарі в Україні мають отримати ліцензії.
undefined