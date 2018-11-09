Для диплому медика відтепер потрібно складати єдиний іспит

ukru
Ексклюзив
12:16 • 31790 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 77575 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 83561 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 75232 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 99773 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 108300 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 69093 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81073 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146934 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224757 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 145272 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 139354 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116811 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103891 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 95321 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 77575 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 108300 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146934 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 495394 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 575434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 41298 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 49466 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187609 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183083 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182353 перегляди
Актуальне
Для диплому медика відтепер потрібно складати єдиний іспит

Для диплому медика відтепер потрібно складати єдиний іспит

Київ • УНН

 • 42898 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН.  Українські студенти-медики у 2019 році складатимуть сдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідну постанову № 334 Кабінет Міністрів затвердив 28 березня 2018 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН. 

“Наразі Україна має для студентів-медиків такий екзамен: КРОК-1, що здають на 3 курсі, та КРОК-2 - на випускному курсі. Цей іспит проводить та адмініструє Центр тестування при МОЗ. З 2019 року буде запроваджено комплексну атестацію знань студента — єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ближче до стандартів НАТО: Україна змінює систему медичної евакуації

У пояснювальній частині Постанови щодо запровадження іспиту посилаються на досвід розвинених країн світу. “ЗНО для медиків” дозволяє вирішити одночасно декілька проблем. Йдеться про “об’єктивну екзаменацію, інтеграцію української медицини у світову, зменшення корупції та сприяння випуску фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном”.

Іспит складається з двох етапів - кроків:

КРОК 1

  • Це вже звичний екзамен із дисциплін циклу загальної підготовки, який студенти складали у тестовому форматі перед впровадженням ЄДКІ. КРОК 1 здаватимуть студенти спеціальностей “Стоматологія”, “Медицина”, “Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Педіатрія”.   
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування. Іспит з іноземної мови професійного спрямування складатимуть спеціальності: “Стоматологія”, “Медицина”, “Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Педіатрія”.
  • Міжнародний іспит з основ медицини. Іспит проводитиме і перевірятиме іноземна агенція. Це допоможе уникнути корупційних ризиків.  Результати тестів дозволять порівняти рівень знань українських студентів-медиків з тим, який вимагають від студентів за кордоном. Міжнародний іспит проходитиме українською мовою та перевірятиме рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін. Цей тест здаватимуть студенти “Медицини” та “Педіатрії”.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ закликало медиків утриматись від участі у політичних заходах

    Другий етап ЄДКІ включає такі компоненти:

    КРОК 2

  • Цей іспит наразі є частиною державної атестації студентів-медиків, тобто не є новим для студентів. Це екзамен з професійно-орієнтованих дисциплін у тестовому форматі для студентів “Стоматології” та “Фармації, промислової фармації” на 5 курсі і “Медицини”, “Медичної психології”,  “Педіатрії” на 6 курсі.
  • Міжнародний іспит з основ медицини. Під час другого етапу міжнародний іспит перевірятиме знання з клінічних дисциплін студентів “Педіатрії” та “Медицини” на 6 курсі.
  • Об'єктивний структурований практичний  іспит (ОСП(К)І) ("Клінічний іспит"). Цей компонент перевіряє не лише практичні навички студента, здобуті під час навчання (уміння проводити медичні маніпуляції та спілкуватися з пацієнтами), а й психологічну готовність майбутнього лікаря допомагати людям, застосовуючи отримані теоретичні знання.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики

    Студенти “Стоматології” складатимуть ОСП(К)І на 5 курсі, а спеціальності “Медицина” та “Педіатрія” на 6 курсі.

    Перший етап ЄДКІ у 2019 році пройдуть третьокурсники, зокрема студенти “Стоматології”, “Медицини”, “Медичної психології”, “Фармації”. Ці ж студенти, коли будуть на випускних курсах, першими здаватимуть другий етап ЄДКІ: стоматологи та фармацевти у 2021 році, а інші у 2022 році. Для студентів, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за 3 курс, інструментом атестації залишається іспит КРОК, як це відбувалось у попередні роки.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтернет речей у медицині: українців запросили до інноваційного проекту з ЄС

    Графік проведення ЄДКІ затверджений наказом МОЗ України № 1647 від 11 вересня 2018 року та буде оприлюднений на сайті Центру тестування при МОЗ України. Перескладання ЄДКІ відбувається за власний кошт.

    Нагадаємо, уряд звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання. Також до 2024 року всі лікарі в Україні мають отримати ліцензії.

    undefined

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Здоров'я

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $246.11
    Brent
    $71.72
    Bitcoin
    $87,330.60
    S&P 500
    $5,648.07
    Газ TTF
    $42.20
    Золото
    $3,056.85
    Ethereum
    $2,084.17