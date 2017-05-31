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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Уряд звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою було скасовано обов’язкове працевлаштування студентів медичних навчальних закладів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Уряд звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання

"Обов’язкове працевлаштування для решти студентів було скасовано ще минулого року, однак саме працевлаштування студентів-медиків залишили у зв’язку з позицією профільних установ. Тепер й студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє конституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи", – пояснила міністр освіти і науки Україні Лілія Гриневич.

Як повідомляв УНН, у Києві поменшало студентів.

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