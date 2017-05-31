Правительство освободило студентов-медиков от обязательной отработки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым было отменено обязательное трудоустройство студентов медицинских учебных заведений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, однако само трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь и студенты-медики могут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы", - пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Как сообщал УНН, в Киеве уменьшилось количество студентов.