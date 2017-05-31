Правительство освободило студентов-медиков от обязательной отработки

"Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, однако само трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь и студенты-медики могут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы", - пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Как сообщал УНН, в Киеве уменьшилось количество студентов.