До 2024 року всі лікарі в Україні мають отримати ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України представили систему професійного ліцензування лікарів. За цією системою всі лікарі отримають професійні ліцензії. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає УНН.
Так, Супрун зазначила, що наразі немає механізму контролю за професійністю лікарів та пацієнтам важко зрозуміти, якісний лікар чи ні. Ліцензію необхідно буде поновлювати кожні 3 роки.
"Кожні 2-3 роки лікар буде поновлювати свою ліцензію. Якщо є скарги, то ліцензію можна призупинити. Кожен лікар повинен мати діючу ліцензію, щоб працювати на своєму місці. Ліцензія є визнанням професії лікаря", - повідомила Супрун.
Для того, щоб отримати ліцензію, лікар має скласти іспит. Іспит прийматиме спеціальна комісія при МОЗ. Початок іспитів має стартувати у 2020 році, очікується що до 2024 року всі лікарі отримають ліцензію. Проте Супрун зазначила, що в законодавстві цих пунктів поки немає, для цього треба буде прийняти відповідний закон.
Як повідомялв УНН, Міністерство охорони здоров’я України закликало медиків утриматись від участі у політичних заходах.