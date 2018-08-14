Ближче до стандартів НАТО: Україна змінює систему медичної евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні зайнялися вдосконаленням єдиної системи медичної евакуації в армії, що передбачає відповідність стандартам НАТО. Наразі відбувається формування першого експериментального взводу медичної евакуації. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Зазначений проект реалізується у відомстві спільно з представниками волонтерських організацій, які допомагали в евакуації поранених військовослужбовців на сході країни і які наразі підписали контракт та проходять службу у ЗСУ. Удосконалення системи передбачає відповідність стандартам Альянсу і має на меті створення єдиного органу управління процесом медичної евакуації в бойових умовах", - вказали в оборонному відомстві.
"Наразі відбувається формування першого експериментального взводу медичної евакуації на базі одного військово-медичного закладу Збройних Сил України", - додали в Міноборони.
До формування підрозділу долучаються волонтери, які працювали в бойових умовах і мають досвід евакуації та надання допомоги пораненим під час бойових дій на сході України.
"Нова система медичної евакуації дозволить всім охочим увійти до складу ЗСУ. Вже понад 70 осіб виявили бажання долучитися до ініціативи Міністерства оборони України", - резюмували у міністерстві.
Раніше Президент Порошенко заявив, що військові на Донбасі отримають харчування за стандартами НАТО.