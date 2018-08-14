Ближе к стандартам НАТО: Украина меняет систему медицинской эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине занялись совершенствованием единой системы медицинской эвакуации в армии, предполагает соответствие стандартам НАТО. Сейчас происходит формирование первого экспериментального взвода медицинской эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Данный проект реализуется в ведомстве совместно с представителями волонтерских организаций, которые помогали в эвакуации раненых военнослужащих на востоке страны и которые сейчас подписали контракт и проходят службу в ВСУ. Совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам Альянса и имеет целью создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях ", - указали в оборонном ведомстве.
"Сейчас происходит формирование первого экспериментального взвода медицинской эвакуации на базе одного военно-медицинского учреждения Вооруженных Сил Украины", - добавили в Минобороны.
К формированию подразделения привлекаются волонтеры, которые работали в боевых условиях и опыт эвакуации и оказания помощи раненым во время боевых действий на востоке Украины.
"Новая система медицинской эвакуации позволит всем желающим войти в состав ВСУ. Уже более 70 человек изъявили желание присоединиться к инициативе Министерства обороны Украины", - резюмировали в министерстве.
Ранее Президент Порошенко заявил, что военные в Донбассе получат питание по стандартам НАТО .