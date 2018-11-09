Для диплома медика отныне нужно сдавать единый экзамен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинские студенты-медики в 2019 году будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее постановление № 334 Кабинет Министров утвердил 28 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.
“Сейчас Украина имеет для студентов-медиков такой экзамен: ШАГ-1, который сдают на 3 курсе, и ШАГ-2 — на выпускном курсе. Этот экзамен проводит и администрирует Центр тестирования при МОЗ. С 2019 года будет введена комплексная аттестация знаний студента — единственный государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ)”, - говорится в сообщении.
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В пояснительной части Постановления о введении экзамена ссылаются на опыт развитых стран мира. “ВНО для медиков” позволяет решить одновременно несколько проблем. Речь идет о “объективной экзаменации, интеграции украинской медицины в мировую, уменьшении коррупции и содействии выпуску профессионального врача, который не отличается от профессионального врача за рубежом”.
Экзамен состоит из двух этапов — шагов:
ШАГ 1
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Второй этап ЕДКИ включает следующие компоненты:
ШАГ 2
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Студенты “Стоматологии” будут сдавать ОСП (К) и на 5 курсе, а специальности “Медицина” и “Педиатрия” на 6 курсе.
Первый этап ЕДКИ в 2019 году пройдут третьекурсники, в частности студенты “Стоматологии”, “Медицины”, “Медицинской психологии”, “Фармации”. Эти же студенты, когда будут на выпускных курсах, первыми будут сдавать второй этап ЕДКИ: стоматологи и фармацевты в 2021 году, а другие в 2022 году. Для студентов, которые в 2018-2019 учебном году старше 3 курса, инструментом аттестации остается экзамен КРОК, как это происходило в предыдущие годы.
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График ЕДКИ утвержден приказом МЗ Украины № 1647 от 11 сентября 2018 года и будет обнародован на сайте Центра тестирования при МОЗ Украины. Пересдача ЕДКИ будет происходить за личный счет.
Напомним, правительство освободило студентов-медиков от обязательной отработки. К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии.
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