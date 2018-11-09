Для диплома медика отныне нужно сдавать единый экзамен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинские студенты-медики в 2019 году будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее постановление № 334 Кабинет Министров утвердил 28 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

“Сейчас Украина имеет для студентов-медиков такой экзамен: ШАГ-1, который сдают на 3 курсе, и ШАГ-2 — на выпускном курсе. Этот экзамен проводит и администрирует Центр тестирования при МОЗ. С 2019 года будет введена комплексная аттестация знаний студента — единственный государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ)”, - говорится в сообщении.

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В пояснительной части Постановления о введении экзамена ссылаются на опыт развитых стран мира. “ВНО для медиков” позволяет решить одновременно несколько проблем. Речь идет о “объективной экзаменации, интеграции украинской медицины в мировую, уменьшении коррупции и содействии выпуску профессионального врача, который не отличается от профессионального врача за рубежом”.

Экзамен состоит из двух этапов — шагов:

ШАГ 1

  • Это уже привычный экзамен по дисциплинам цикла общей подготовки, который студенты составляли в тестовом формате перед внедрением ЕДКИ. ШАГ 1 будут сдавать студенты специальностей “Стоматология”, “Медицина”, “Медицинская психология”, “Фармация, промышленная фармация”, “Педиатрия”.
  • Экзамен по иностранному языку профессионального направления. Экзамен по иностранному языку профессионального направления будут сдавать специальности: “Стоматология”, “Медицина”, “Медицинская психология”, “Фармация, промышленная фармация”, “Педиатрия”.
  • Международный экзамен по основам медицины. Экзамен будет проводить и проверять иностранное агентство. Это поможет избежать коррупционных рисков. Результаты тестов позволят сравнить уровень знаний украинских студентов-медиков с тем, который требуют от студентов за рубежом. Международный экзамен будет проходить на украинском языке и проверять уровень профессиональной компетентности из фундаментальных дисциплин. Этот тест будут сдавать студенты “Медицины” и “Педиатрии”.

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    Второй этап ЕДКИ включает следующие компоненты:

    ШАГ 2

  • Этот экзамен сейчас является частью государственной аттестации студентов-медиков, то есть не является новым для студентов. Это экзамен по профессионально-ориентированным дисциплинам в тестовом формате для студентов “Стоматологии” и “Фармации, промышленной фармации” на 5 курсе и “Медицины”, “Медицинской психологии”, “Педиатрии” на 6 курсе.
  • Международный экзамен по основам медицины. Во время второго этапа международный экзамен будет проверять знания по клиническим дисциплинам студентов “Педиатрии” и “Медицины” на 6 курсе.
  • Объективный структурированный практический экзамен (ОСП (К) и) ( “Клинический экзамен”). Этот компонент проверяет не только практические навыки студента, полученные во время обучения (умение проводить медицинские манипуляции и общаться с пациентами), но и психологическую готовность будущего врача помогать людям, применяя полученные теоретические знания.

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    Студенты “Стоматологии” будут сдавать ОСП (К) и на 5 курсе, а специальности “Медицина” и “Педиатрия” на 6 курсе.

    Первый этап ЕДКИ в 2019 году пройдут третьекурсники, в частности студенты “Стоматологии”, “Медицины”, “Медицинской психологии”, “Фармации”. Эти же студенты, когда будут на выпускных курсах, первыми будут сдавать второй этап ЕДКИ: стоматологи и фармацевты в 2021 году, а другие в 2022 году. Для студентов, которые в 2018-2019 учебном году старше 3 курса, инструментом аттестации остается экзамен КРОК, как это происходило в предыдущие годы.

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    График ЕДКИ утвержден приказом МЗ Украины № 1647 от 11 сентября 2018 года и будет обнародован на сайте Центра тестирования при МОЗ Украины. Пересдача ЕДКИ будет происходить за личный счет.

    Напомним, правительство освободило студентов-медиков от обязательной отработки. К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии.

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