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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144150 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Студентам-медикам перенесли дату сдачи экзаменов

Студентам-медикам перенесли дату сдачи экзаменов

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Изменились даты сдачи экзаменов для студентов специальности "Медицина". Об этом предупредила пресс-служба Министерства охраны здоровья, передает УНН.

"Студенты специальности "Медицина" в рамках ЕГКИ (Единого государственного квалификационного экзамена - ред.) будут сдавать международный экзамен по основам медицины 1-3 июля 2019 года, а экзамен "КРОК 1" и иностранный язык профессионального направления - 25 июня", - проинформировали в МОЗ.

В министерстве пояснили, что перенос дат экзамена позволяют оптимизировать график сдачи экзаменов, а студенты получают дополнительное время, чтобы лучше подготовиться.

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Отмечено, что студенты будут сдавать экзамен 1-3 июля в веб-формате. Учреждения высшего образования сообщат студентов, кто и в какой день составляет международный экзамен по основам медицины. Студенты, которые учатся на русском языке, будут сдавать экзамен 1 июля представляют в письменном формате.

Справка. Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) - это новая аттестация профильных знаний студентов-медиков, который позволит комплексно проверить уровень знаний студентов.

Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен для студентов-медиков ввели в Украине в прошлом году.

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