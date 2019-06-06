Студентам-медикам перенесли дату сдачи экзаменов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Изменились даты сдачи экзаменов для студентов специальности "Медицина". Об этом предупредила пресс-служба Министерства охраны здоровья, передает УНН.
"Студенты специальности "Медицина" в рамках ЕГКИ (Единого государственного квалификационного экзамена - ред.) будут сдавать международный экзамен по основам медицины 1-3 июля 2019 года, а экзамен "КРОК 1" и иностранный язык профессионального направления - 25 июня", - проинформировали в МОЗ.
В министерстве пояснили, что перенос дат экзамена позволяют оптимизировать график сдачи экзаменов, а студенты получают дополнительное время, чтобы лучше подготовиться.
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Отмечено, что студенты будут сдавать экзамен 1-3 июля в веб-формате. Учреждения высшего образования сообщат студентов, кто и в какой день составляет международный экзамен по основам медицины. Студенты, которые учатся на русском языке, будут сдавать экзамен 1 июля представляют в письменном формате.
Справка. Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) - это новая аттестация профильных знаний студентов-медиков, который позволит комплексно проверить уровень знаний студентов.
Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен для студентов-медиков ввели в Украине в прошлом году.