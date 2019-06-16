Сьогодні медики відзначають професійне свято
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У третю неділю червня медичні працівники відзначають професійне свято, яке цього року припадає на 16 червня, передає УНН.
День медичного працівника відзначають з 1980 року.
День медичного працівника — це свято не тільки лікарів, але і медсестер, фельдшерів, молодшого медичного персоналу. У деяких країнах Європи в це свято лікарі масово виїжджають на природу, на пікніки.
Як повідомляв УНН, студентам-медикам перенесли дату складання іспитів.