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Сегодня должен состояться телефонный разговор Зеленского с президентом Ирана - Пристайко

Киев • УНН

 • 10827 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины готовит сегодня, 17 января, телефонный разговор президента Ирана Хассана Рухани с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Сегодня должен состояться телефонный разговор Зеленского с президентом Ирана - Пристайко

"На сегодняшний момент получено официальное признание (о сбивании Ираном самолета МАУ - ред.) На уровне президента Ирана, которое он объявил нашему Президенту в ходе телефонного разговора. Мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом", - сказал Пристайко.

Он напомнил также, что руководитель ВВС Ирана также сделал заявление по сбиванию украинского самолета.

"Вместе с тем, мы требуем официальной фиксации (признания по сбиванию самолета МАУ Ираном - ред.). Надеюсь, это произойдет в понедельник во время визита высокой иранской делегации министерского уровня в Украину", - добавил министр.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД хочет документально зафиксировать признание Ираном вины за сбитый самолет МАУ. 

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