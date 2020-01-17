Сьогодні має відбутись телефонна розмова Зеленського із президентом Ірану - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України готує сьогодні, 17 січня, телефонну розмову президента Ірану Хассана Рухані з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній момент отримане офіційне визнання (збиття Іраном літака МАУ – ред.) на рівні президента Ірану, яке він оголосив нашому Президенту в ході телефонної розмови. Ми готуємо сьогодні ще одну розмову з іранським президентом", - сказав Пристайко.
Він нагадав також, що керівник ВПС Ірану також зробив офіційну заяву щодо збиття українського літака.
"Разом з тим, ми вимагаємо офіційної фіксації (визнання щодо збиття літака МАУ Іраном - ред.). Сподіваюсь, це відбудеться в понеділок під час візиту високої іранської делегації міністерського рівня до України", - додав міністр.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.
Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС хоче документально зафіксувати визнання Іраном провини за збитий літак МАУ.