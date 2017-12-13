Сегодня Кабмин доукомплектует состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

"Сегодня мы примем окончательное решение по формированию полноценного состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нам надо было добавить еще одного члена в наблюдательный совет. И мы это сегодня сделаем", - сказал он.

По словам главы правительства, после сегодняшнего решения "Нафтогаз" Украины получит независимый профессиональный наблюдательный совет.

Как сообщал УНН, 22 ноября Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".