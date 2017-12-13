Сегодня Кабмин доукомплектует состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 20480 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7990 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101410 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103334 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118078 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103737 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106127 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117265 просмотра

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Сегодня Кабмин доукомплектует состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

Сегодня Кабмин доукомплектует состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

 • 13681 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня доукомплектует состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включив еще одного члена. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы примем окончательное решение по формированию полноценного состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нам надо было добавить еще одного члена в наблюдательный совет. И мы это сегодня сделаем", - сказал он.

По словам главы правительства, после сегодняшнего решения "Нафтогаз" Украины получит независимый профессиональный наблюдательный совет.

Как сообщал УНН, 22 ноября Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

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