Сегодня Кабмин доукомплектует состав наблюдательного совета "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня доукомплектует состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включив еще одного члена. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем окончательное решение по формированию полноценного состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нам надо было добавить еще одного члена в наблюдательный совет. И мы это сегодня сделаем", - сказал он.
По словам главы правительства, после сегодняшнего решения "Нафтогаз" Украины получит независимый профессиональный наблюдательный совет.
Как сообщал УНН, 22 ноября Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".