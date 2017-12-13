Сьогодні Кабмін доукомплектує склад наглядової ради "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні доукомплектує склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України", включивши ще одного члена. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми приймемо остаточне рішення щодо формування повноцінного складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Нам треба було довключити ще одного члена в наглядову раду. І ми це сьогодні зробимо", - сказав він.
За словами глави уряду, після сьогоднішнього рішення "Нафтогаз" України отримає незалежну професійну наглядову раду.
Як повідомляв УНН, 22 листопада Кабмін затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".