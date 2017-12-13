Сьогодні Кабмін доукомплектує склад наглядової ради "Нафтогазу"

"Сьогодні ми приймемо остаточне рішення щодо формування повноцінного складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Нам треба було довключити ще одного члена в наглядову раду. І ми це сьогодні зробимо", - сказав він.

За словами глави уряду, після сьогоднішнього рішення "Нафтогаз" України отримає незалежну професійну наглядову раду.

Як повідомляв УНН, 22 листопада Кабмін затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".