Сегодня День специалистов логистического обеспечения ВСУ: история создания Сил логистики, роль в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня, 11 октября, в Украине впервые отмечается День специалистов логистического обеспечения ВСУ. Событие установлено согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Силы логистики — формирование в составе ВСУ для технического и тылового обеспечения, путем хранения, подготовки (ремонта) и транспортировки всей номенклатуры вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия, и прочего.
История, командование, участие в отражении российской агрессии
Именно 11 октября 2016 года был издан приказ Министерства обороны в котором определялись основные принципы формирования сил логистики по современным зраскам и основные направления деятельности.
Весной 2018 года, согласно указу Президента Украины, в структуре Вооруженных сил создано Командование сил логистики Вооруженных сил Украины, которое объединило в себе Службы тыла и вооружения Вооруженных сил Украины.
Первым командующим силами логистики ВСУ стал генерал-лейтенант Олег Вишневский. Сейчас эту должность занимает генерал-майор Олег Гуляк.
Начальник штаба — генерал-майор Евгений Гороховский.
С первых минут Войны силы логистики ВСУ играют важную роль в отражении полномасштабной агрессии.
Мменно от четкого взаимодействия различных подразделений сил логистики зависит быстрая поставка на передовую техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и многого другого, чтобы уничтожать врага.
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