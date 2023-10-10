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Сьогодні День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ: історія створення Сил логістики, роль у війні

Сьогодні День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ: історія створення Сил логістики, роль у війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні, 11 жовтня, в Україні вперше відзначається День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Подія встановлена згідно наказу Головнокомандувача Збройних сил України, пише УНН.

Сили логістики — формування у складі ЗСУ для технічного та тилового забезпечення, шляхом зберігання, підготовки (ремонту) і транспортування всієї номенклатури озброєння, боєприпасів, військової техніки, продовольства, та іншого.

Історія, командування, участь у відбитті російської агресії

Саме 11 жовтня 2016 року був виданий наказ Міністерства оборони у якому визначалися основні принципи формування Сил логістики за сучасними зрасками та основні напрямки діяльності.

Весною 2018 року, згідно указу Президента України, в структурі Збройних сил створено Командування сил логістики Збройних сил України, яке об’єднало в собі служби тилу та озброєння Збройних сил України.

Першим командувачем Сил логістики ЗСУ став генерал-лейтенант Олег Вишнівський. Нині цю посаду обіймає генерал-майор Олег Гуляк.
Начальник штабу — генерал-майор Євген Гороховський.

З перших хвилин війни Сили логістики ЗСУ відіграють важливу роль у відбитті повномасштабної агресії.

Саме від чіткої взаємодії різних підрозділів Сил логістики залежить швидке постачання на передову техніки, боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів і багато чого іншого, аби знищувати ворога.

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