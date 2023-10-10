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Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України

Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення на виготовлення понад 150 тисяч боєприпасів для України. Про це повідомила компанія у пресрелізі, передає УНН.

Цитата

«Замовлення включає в себе поставку понад ста тисяч 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вартість замовлення сягає тризначної цифри в мільйонах євро. Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені 2023 року, а відвантаження решти має відбутися 2024 року.

Додатково

Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером. у липні 2023 року, Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди на постачання артилерійських боєприпасів із Бундесвером і розширення наявної угоди.

Потенційний загальний обсяг замовлення становить близько 1,2 млрд євро.

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