Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України

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«Замовлення включає в себе поставку понад ста тисяч 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України», - йдеться у повідомленні.

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Вартість замовлення сягає тризначної цифри в мільйонах євро. Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені 2023 року, а відвантаження решти має відбутися 2024 року.

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Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером. у липні 2023 року, Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди на постачання артилерійських боєприпасів із Бундесвером і розширення наявної угоди.

Потенційний загальний обсяг замовлення становить близько 1,2 млрд євро.

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