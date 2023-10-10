Правительство Германии заказало Rheinmetall 150 тысяч боеприпасов для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила очередной заказ на изготовление более 150 тысяч боеприпасов для Украины. Об этом сообщила компания в пресс-релизе, передает УНН.
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«Заказ включает в себя поставку более ста тысяч 155-мм снарядов от новой испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины», - говорится в сообщении.
Детали
стоимость заказа достигает трехзначной цифры в миллионах евро. Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а отгрузка остальных должна состояться в 2024 году.
Дополнительно
Это уже третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов по Рамочному контракту с Бундесвером. в июле 2023 года, Rheinmetall объявила о подписании нового рамочного соглашения на поставку артиллерийских боеприпасов с Бундесвером и расширение имеющегося соглашения.
Потенциальный общий объем заказа составляет около 1,2 миллиарда евро.
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