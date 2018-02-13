Сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет - штаб

"На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности ... В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора.

В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал", - говорится в сообщении.

На луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. Возле Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов. На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.