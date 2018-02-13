Сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет - штаб

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 79759 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94109 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96576 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111418 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101662 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105141 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112127 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134582 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет - штаб

Сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет - штаб

Киев  •  УНН

 • 6376 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. С начала суток боевики четыре раза с использованием минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности ... В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора.

В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал", - говорится в сообщении.

На луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. Возле Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов. На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

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