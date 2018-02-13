Сьогодні бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО, втрат немає - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. З початку доби бойовики чотири рази з використанням мінометів і стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості... Загалом, від початку сьогоднішньої доби, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку агресора.
Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
На луганському напрямку противник з мінометів калібру 120-мм вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Троїцьке. Біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82-мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, були обстріляні наші позиції неподалік Світлодарська.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.