Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для посетителей круглосуточно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Стамбульский собор Святой Софии, в котором вчера впервые за 86 лет провели пятничный намаз, и который позволили сделать мечетью, будет открыт для посетителей круглосуточно. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор Стамбула Али Ерликая, пердае УНН.
"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган приказал, чтобы мечеть Святой Софии, Айя-София, была открыта для поклонения круглосуточно с этого дня. Теперь Айя-София будет всегда открыта 24 часа в сутки. Мы выражаем свою благодарность нашему президенту", - написал Али Ерликая.
Напомним, государственный совет Турции в пятницу, 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе собора Святой Софии. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софии превращена в мечеть.
Вчера, 24 июля, в Святой Софии прошел первый за 86 лет пятничный намаз.
В связи с этим в Греции объявили день траура.