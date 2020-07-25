Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для посетителей круглосуточно

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96342 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107991 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112853 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143470 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114103 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137123 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103288 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102728 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104985 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102243 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для посетителей круглосуточно

Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для посетителей круглосуточно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Стамбульский собор Святой Софии, в котором вчера впервые за 86 лет провели пятничный намаз, и который позволили сделать мечетью, будет открыт для посетителей круглосуточно. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор Стамбула Али Ерликая, пердае УНН.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган приказал, чтобы мечеть Святой Софии, Айя-София, была открыта для поклонения круглосуточно с этого дня. Теперь Айя-София будет всегда открыта 24 часа в сутки. Мы выражаем свою благодарность нашему президенту", - написал Али Ерликая.

Напомним, государственный совет Турции в пятницу, 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе собора Святой Софии. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софии превращена в мечеть.

Вчера, 24 июля, в Святой Софии прошел первый за 86 лет пятничный намаз.

В связи с этим в Греции объявили день траура.

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