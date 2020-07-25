Собор Святої Софії у Стамбулі буде відкритий для відвідувачів цілодобово
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Стамбульський собор Святої Софії, у якому вчора вперше за 86 років здійснили п'ятничний намаз і який дозволили зробити мечеттю, буде відкритий для відвідувачів цілодобово. Про це на своїй сторінці в Twitter написав губернатор Стамбулу Алі Ерлікая, пердає УНН.
“Наш президент Реджеп Тайїп Ердоган наказав, щоб мечеть Святої Софії, Айя-Софія, була відкрита для поклоніння цілодобово з цього дня. Тепер Айя-Софія буде завжди відкрита 24 години на добу. Ми висловлюємо свою подяку нашому президенту”, - написав Алі Ерлікая.
Нагадаємо, державна рада Туреччини в п'ятницю, 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії перетворено на мечеть.
Вчора, 24 липня, у Святій Софії пройшов перший за 86 років п'ятничний намаз.
У зв’язку з цим у Греції оголосили день жалоби.