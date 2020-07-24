У Греції оголосили день жалоби в зв'язку з першим намазом в соборі Святої Софії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. По всій Греції сьогодні оголосили траурний день у зв’язку з першою з 1934 року мусульманською п’ятничною молитвою (намаз) у храмі Святої Софії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Rti.fr.

“24 липня в православних храмах Греції був оголошений „день жалоби“ з приводу першої з 1934 року мусульманської п’ятничної молитви (намазу) в храмі Святої Софії (Айя-Софії). У намазі взяв участь президент Туреччини (Реджеп Тайіп) Ердоган”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з трауром в усіх православних храмах дзвонили у дзвони, щоб висловити протест проти того, що Архієпископ Ієронім II, предстоятель Елладської (Грецької) православної церкви назвав “нечестивою образою” колишнього головного візантійського храму.

Нагадаємо, в Стамбульському соборі Святої Софії (Айя-Софія) здійснили перший за 86 років п’ятничний намаз.

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