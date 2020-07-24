В Греции объявили день траура в связи с первым намазом в соборе Святой Софии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По всей Греции сегодня объявили траурный день в связи с первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвой (намаз) в храме Святой Софии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rti.fr.
“24 июля в православных храмах Греции был объявлен „день траура“ по поводу первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвы (намаза) в храме Святой Софии (Айя-Софии). В намазе принял участие президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган”, — говорится в сообщении.
В связи с трауром во всех православных храмах звонили в колокола, чтобы выразить протест против того, что Архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской (Греческой) православной церкви назвал “нечестивым оскорблением” бывшего главного византийского храма.
Напомним, в Стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) осуществили первый за 86 лет пятничный намаз.