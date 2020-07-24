В Греции объявили день траура в связи с первым намазом в соборе Святой Софии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100811 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109589 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114453 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 146002 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114982 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138615 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103631 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102763 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105034 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Греции объявили день траура в связи с первым намазом в соборе Святой Софии

В Греции объявили день траура в связи с первым намазом в соборе Святой Софии

Киев  •  УНН

 • 16159 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. По всей Греции сегодня объявили траурный день в связи с первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвой (намаз) в храме Святой Софии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rti.fr.

“24 июля в православных храмах Греции был объявлен „день траура“ по поводу первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвы (намаза) в храме Святой Софии (Айя-Софии). В намазе принял участие президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган”, — говорится в сообщении.

В связи с трауром во всех православных храмах звонили в колокола, чтобы выразить протест против того, что Архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской (Греческой) православной церкви назвал “нечестивым оскорблением” бывшего главного византийского храма.

Напомним, в Стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) осуществили первый за 86 лет пятничный намаз.

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