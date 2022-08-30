Соболевский рассказал, к чему нужно готовиться жителям оккупированной Херсонской области

Детали

Как отметил Соболевский, нужно быть на связи со своими близкими, в первую очередь, с теми, кому нужна опека, – это дети, пенсионеры. Убедиться, что у них все хорошо, что они готовы к тому, что какое-то время в населенных пунктах, возможно, не будет электроснабжения или воды.

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«Нужно еще раз убедиться, что все знают, где находится ближайшее убежище, в каком оно находится. К сожалению, мы сейчас не можем заниматься подготовкой хранилищ», — сказал Соболевский.

Он добавил, что нужно внимательно следить за сообщениями, прежде всего, от ВСУ.

«Не исключена ситуация, когда оперативно не будет возможности известить о том, что именно сейчас нужно спускаться в хранилища. Здесь придется самим выявить определенную инициативу и ответственность», — подытожил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Напомним

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.