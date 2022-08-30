Соболевський розповів, до чого потрібно готуватися мешканцям окупованої Херсонської області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На тлі наступальних дій ЗСУ заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, до чого потрібно готуватися мешканцям окупованої Херсонської області. Про це чиновник розповів в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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Як зазначив Соболевський, потрібно бути на зв'язку зі своїми близькими, в першу чергу, з тими, кому потрібна опіка, – це діти, пенсіонери. Переконатися, що у них все гаразд, що вони готові до того, що якийсь час у населених пунктах, можливо, не буде електропостачання чи води.
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«Потрібно ще раз переконатися, що всі знають, де знаходиться найближчий притулок, у якому воно стані. На жаль, ми зараз не можемо займатися підготовкою сховищ», — сказав Соболевський.
Він додав, що потрібно уважно стежити за повідомленнями насамперед від ЗСУ.
«Не виключена ситуація, коли оперативно не буде можливості сповістити про те, що саме зараз треба спускатися до сховищ. Тут доведеться самим виявити певну ініціативу та відповідальність», — підсумував заступник голови Херсонської облради.
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