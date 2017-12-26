Собчак предложила Навальному работать в ее штабе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которому ЦИК страны отказала в регистрации, стать ее доверенным лицом. Об этом она написала в своем Instagram, передает УНН.
“Сегодня ЦИК не зарегистрировала Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск к выборам чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой власти”, — написала Собчак.
Но политик отметила, что, несмотря на эту ситуацию, она выступает против бойкота выборов.
“В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ЦИК Российской Федерации отказала Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ из-за непогашенной судимости.