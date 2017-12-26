Собчак предложила Навальному работать в ее штабе

“Сегодня ЦИК не зарегистрировала Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск к выборам чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой власти”, — написала Собчак.

Но политик отметила, что, несмотря на эту ситуацию, она выступает против бойкота выборов.

“В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ЦИК Российской Федерации отказала Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ из-за непогашенной судимости.