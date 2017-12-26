Собчак запропонувала Навальному працювати в її штабі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак запропонувала російському опозиціонеру Олексію Навальному, якому ЦВК країни відмовила у реєстрації, стати її довіреною особою. Про це вона написала у своєму Instagram, передає УНН.
“Сьогодні ЦВК не зареєструвала Олексія Навального. Я неодноразово говорила, що вважаю його недопуск до виборів жахливої несправедливістю і черговою помилкою влади”, — написала Собчак.
Але політик зазначила, що, незважаючи на цю ситуацію, вона виступає проти бойкоту виборів.
“В разі моєї реєстрації пропоную Олексію Навальному стати моєю довіреною особою”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, ЦВК Російської Федерації відмовила Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на вибори президента РФ через непогашену судимість.