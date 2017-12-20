Собчак выступила за международный референдум о статусе Крыма

"На мой взгляд рецепт здесь может быть один – после смены власти в России, в течение нескольких лет, должен быть организован и проведен большой и международно признанный референдум, на котором те люди, которые живут в Крыму, смогут сами определить свою судьбу. На сегодняшний момент это уже тот вопрос, который должны решать люди, которые там живут", - заявила Собчак.

Так, по словам Собчак, она придерживается позиции, что Крым – это часть Украины, однако при определении его дальнейшей судьбы необходимо учитывать мнение тех людей, которые там живут. По мнению Собчак, на данном этапе возвращение к изначальному статус-кво Крыма невозможно.

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.