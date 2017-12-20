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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 79728 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94088 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96549 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111414 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101660 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105141 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112127 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Собчак выступила за международный референдум о статусе Крыма

Собчак выступила за международный референдум о статусе Крыма

Киев  •  УНН

 • 29462 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российская активистка Ксения Собчак выступила за проведение в Крыму международно признанного референдума на полуострове. Об этом она заявила во время скайп-конференции с украинскими журналистами, передает УНН.

"На мой взгляд рецепт здесь может быть один – после смены власти в России, в течение нескольких лет, должен быть организован и проведен большой и международно признанный референдум, на котором те люди, которые живут в Крыму, смогут сами определить свою судьбу. На сегодняшний момент это уже тот вопрос, который должны решать люди, которые там живут", - заявила Собчак.

Так, по словам Собчак, она придерживается позиции, что Крым – это часть Украины, однако при определении его дальнейшей судьбы необходимо учитывать мнение тех людей, которые там живут. По мнению Собчак, на данном этапе возвращение к изначальному статус-кво Крыма невозможно.

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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