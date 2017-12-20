Собчак виступила за міжнародний референдум про статус Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російська активістка Ксенія Собчак виступила за проведення у Криму міжнародно визнаного референдуму на півострові. Про це вона заявила під час скайп-конференції з українськими журналістами, передає УНН.
"На мій погляд рецепт тут може бути один - після зміни влади в Росії, протягом декількох років, повинен бути організований і проведений великий і міжнародно визнаний референдум, на якому ті люди, які живуть в Криму, зможуть самі визначити свою долю. На сьогоднішній момент це вже те питання, яке повинні вирішувати люди, які там живуть ", - заявила Собчак.
Так, за словами Собчак, вона дотримується позиції, що Крим - це частина України, проте при визначенні його подальшої долі необхідно враховувати думку тих людей, які там живуть.
На думку Собчак, на даному етапі повернення до початкового статус-кво Криму неможливо.
Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак заявила, що вважає Крим українською територією.