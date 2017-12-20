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Собчак виступила за міжнародний референдум про статус Криму

Собчак виступила за міжнародний референдум про статус Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російська активістка Ксенія Собчак виступила за проведення у Криму міжнародно визнаного референдуму на півострові. Про це вона заявила під час скайп-конференції з українськими журналістами, передає УНН.

"На мій погляд рецепт тут може бути один - після зміни влади в Росії, протягом декількох років, повинен бути організований і проведений великий і міжнародно визнаний референдум, на якому ті люди, які живуть в Криму, зможуть самі визначити свою долю. На сьогоднішній момент це вже те питання, яке повинні вирішувати люди, які там живуть ", - заявила Собчак.

Так, за словами Собчак, вона дотримується позиції, що Крим - це частина України, проте при визначенні його подальшої долі необхідно враховувати думку тих людей, які там живуть.

На думку Собчак, на даному етапі повернення до початкового статус-кво Криму неможливо.

Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак заявила, що вважає Крим українською територією.

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