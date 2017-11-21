Снековая корпорация С.Рыбалки пыталась скрыть коммерческие отношения с ДНР/ЛНР - следствие

Так, 20 ноября апелляционный суд Сумской области рассмотрел жалобу адвокатов на арест топ-менеджера корпорации S.Group Дениса Пробачая, который подозревается СБУ в финансировании терроризма, а именно - в организации торговли снеками с оккупированными территориями.

Во время суда подозреваемый вины не признавал и утверждал, что к продаже снеков в ОРДЛО лично не причастен.

Следствие же аргументы Д.Пробачая озвучило перечень фирм, через которые продукция S.Group попадала в самопровозглашенных республик ДНР/ЛНР.

Кроме того, прокурор сообщил, что следователи имеют документальное подтверждение причастности к указанным схемам подозреваемого.

"В представленных стороной обвинения документов, которые по достоинству оценены судом, доказывается, что должностные лица ООО "Снэк Экспорт", которое входит в состав корпорации S.Group, целенаправленно, как инициаторы деятельности, осуществляет экспортные поставки разнообразной пищевой продукции в адрес иностранного предприятия - "Мир пива "Республики Беларусь, о чем свидетельствуют заключенные между субъектами хозяйствования" меморандумы о коммерческой политике" на территории Республики Беларусь, РФ, республики Крым, Луганской и Донецкой области.

По общей договоренности и стараясь держать информацию в состоянии конфиденциальности, именно по инициативе и замысла должностных лиц ООО "Снэк Экспорт" представить свою продукцию на территории террористических организаций "Луганская Народная Республика" и "Донецкая народная республика", используя для сокрытия прямого следа - связанную фактически цепь предприятий ООО "Мир пива" Республики Беларусь, российское предприятие "Бел Трейд Русь" которые фактически перемешивают свою продукцию автомобильным транспортом к предприятиям на временные в неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей - ФЛП Гаврильченко Луганск, Форс-Плюс (Луганск), Макпродторг и другие.

С названными предприятиями и предпринимателями именно должностные лица ООО "Снэк Экспорт" и, в частности, подозреваемый Пробачай организовали коммерческие отношения", - отметил прокурор Сергей Саенко.

Адвокат Пробачая и сам подтвердил существование белорусской прокладки, однако отметил, что по ее деятельности его подзащитный якобы ответственности не несет.

Добавим, что по словам председателя Николаевской организации инвалидов участников АТО Олега Кравца, факты торговли депутатской снековой компании с ОРДЛО должны быть очень тщательно расследованы.

Он также предположил, что средства, заработанные на бизнесе в самопровозглашенных республиках, могли пойти на финансирование терроризма.

"Я думаю, что эта схема должна проработать какая контрразведка, СБУ. Но то, что дало журналистское расследование, то действительно эти снеки изготавливаются в Днепропетровске, то они продаются по всей территории ЛДНР - это уже факт выяснен. Тем более, что делались контрольные закупки нашими людьми. Есть чеки и в соответствии с этими чеками можно предположить, какие средства были потрачены и какие средства пошли действительно на финансирование терроризма. Сколько стоит этот патрон, который убил нашего собрата для матери нашего собрата? Скажите, сколько стоит этот патрон? Можно это рассчитать? И о чем мы говорим, когда идет четвертый год война и к мерзавцам, которые занимаются торговлей, применяют обычный гражданский кодекс? Не должни ли к ним сегодня принимать законы военного времени?", - отметил боец ​​АТО.

Напомним, суд арестовал Д.Пробачая на 60 суток. Апелляция оставила указанное решение первой инстанции в силе.

Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).