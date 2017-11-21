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Снекова корпорація С.Рибалки намагалася приховати комерційні стосунки із ДНР/ЛНР - слідство

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Постачання снекової продукції S.Group на окуповані території Донецької та Луганської областей відбувалося через ланцюг фірм-посередників. Така схема, на думку слідства, була побудована аби приховати комерційні відносини родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки із самопроголошеними ДНР/ЛНР, передає УНН.

Так, 20 листопада апеляційний суд Сумської області розглянув скаргу адвокатів на арешт топ-менеджера корпорації S.Group Дениса Пробачая, який підозрюється СБУ у фінансуванні тероризму, а власне - в організації торгівлі снеками із окупованими територіями.

Під час суду підозрюваний вини не визнавав та стверджував, що до продажу снеків в ОРДЛО особисто не причетний.

Слідство ж на аргументи Д.Пробачая озвучило перелік фірм, через які продукція S.Group потрапляла до самопроголошених республік ДНР/ЛНР.

Крім того, прокурор повідомив, що слідчі мають документальне підтвердження причетності до вказаних схем підозрюваного.

“В представлених стороною обвинувачення документах, які належно оцінені судом, доводиться, що службові особи ТОВ “Снек Експорт”, яке входить до складу корпорації S Group, цілеспрямовано, як ініціатори діяльності, здійснює експортні поставки різноманітної харчової продукції на адресу іноземного підприємства - “Мир пива” Республіки Білорусь, про що свідчать укладені між суб'єктами господарювання “меморандумы о коммерческой политике" на території Республіки Білорусь, РФ, республіки Крим, Луганська та Донецька областей.

За спільною домовленістю та намагаючись тримати інформацію у стані конфіденційності, що саме з ініціативи та замислу службових осіб ТОВ “Снек Експорт” представити свою продукцію на території терористичних організацій “Луганська народна республіка” та “Донецька народна республіка”, використовуючи для приховування прямого сліду - зв'язку фактично ланцюг підприємств ООО “Мир пива” Республіки Білорусь, російське підприємство “Бел Трейд Русь” фактично перемішують свою продукцію автомобільним транспортом до підприємств на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей - ФОП Гаврильченко м.Луганськ, Форс-Плюс (Луганськ), Макпродторг та інші.

З названими підприємствами та підприємцями саме службові особи ТОВ “Снек Експорт” і, зокрема, підозрюваний Пробачай організували комерційні відносини” - зазначив прокурор Cергій Саєнко.

Адвокат Пробачая і сам підтвердив існування білоруської прокладки, проте зазначив, що за її діяльності його підзахисний, начебто, відповідальності не несе.

Додамо, що за словами голови Миколаївської організації інвалідів учасників АТО Олега Кравця, факти торгівлі депутатської снекової корпорації з ОРДЛО мають бути дуже ретельно розслідувані.

Він також припустив, що кошти, зароблені на бізнесі у самопроголошених республіках, могли піти на фінансування тероризму.

“Я думаю, що цю схему має пропрацювати якась контррозвідка, СБУ. Але те що надало журналістське розслідування, те що дійсно ці снеки виготовляються у Дніпропетровську, те що вони продаються по всій території ЛДНР - це вже факт з'ясований. Тим паче, що робилися контрольні закупки нашими людьми. Є чеки і відповідно до цих чеків можна припустити, які кошти були потрачені і які кошти пішли дійсно на фінансування тероризму. Скільки коштує отой патрон, який вбив нашого побратима для матері нашого побратима? Скажіть, скільки коштує цей патрон? Можна це сьогодні обрахувати? І про що ми говоримо, коли іде четвертий рік війна і до мерзотників, які займаються торгівлею, застосовують звичайний цивільний кодекс? Чи не мають до них сьогодні приймати закони військового часу?”, - наголосив боєць АТО.

Нагадаємо, суд арештував Д.Пробачая на 60 діб. Апеляція залишила вказане рішення першої інстанції в силі.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

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