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Снеки попали в список опасных для здоровья продуктов

Киев • УНН

 • 24993 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Продукты с высокой степенью обработки повышают риск преждевременной смерти, передает УНН со ссылкой на издание LiveScience.

Снеки попали в список опасных для здоровья продуктов

Речь идет о кондитерских и хлебобулочных изделиях, мороженом, различных снеках, полуфабрикатах.

"Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. Злоупотребление этими продуктами повышает риск преждевременной смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.

Как писал УНН, от употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши. Эксперимент проводили школьники в Днепре.

Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребление снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

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