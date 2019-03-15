Снеки попали в список опасных для здоровья продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Продукты с высокой степенью обработки повышают риск преждевременной смерти, передает УНН со ссылкой на издание LiveScience.
Речь идет о кондитерских и хлебобулочных изделиях, мороженом, различных снеках, полуфабрикатах.
"Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. Злоупотребление этими продуктами повышает риск преждевременной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.
Как писал УНН, от употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши. Эксперимент проводили школьники в Днепре.
Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.
С целью ограничить употребление снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.