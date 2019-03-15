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Снеки потрапили у список небезпечних для здоров'я продуктів

Київ • УНН

 • 24993 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Продукти з високим ступенем обробки підвищують ризик передчасної смерті, передає УНН з посиланням на видання LiveScience.

Снеки потрапили у список небезпечних для здоров'я продуктів

Йдеться про кондитерські і хлібобулочні вироби, морозиво, різні снеки, напівфабрикати.

"Всі вони складаються з декількох інгредієнтів і проходять безліч стадій промислової обробки. Такі продукти містять багато цукру, солі, жирів і масел, а також ароматизатори, барвники, підсолоджувачі і емульгатори. Зловживання цими продуктами підвищує ризик передчасної смерті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазначені продукти найчастіше споживали люди з низьким рівнем доходу, освіти, фізичної активності та високим індексом маси тіла.

Як писав УНН, від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші. Експеримент проводили школярі в Дніпрі.

Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Зазначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована Снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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