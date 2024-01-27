Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин считал невозможным создание формирования в начале большой войны. Об этом он рассказал в документальном фильме от online.ua, передает УНН.

Детали

Председатель РДК отметил, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину любое формирование из граждан россии было никому не нужно. А идея создания РДК казалась безумной.

На момент начала войны это казалось чем-то абсолютно безумным. Мне стоило очень большого труда получить возможность легально воевать за Украину - рассказал он.

Однако Никитин заявил, что посвятил всю жизнь борьбе с российской федерацией, которая "не имеет права существовать в том виде, в котором она есть", продолжал попытки.

Это не война оружия и технологий, а война смыслов. Мне было очевидно, что нужно создать подразделение, которое будет заниматься пропагандой, которая будет пытаться как минимум достучаться до граждан России. К тем, кто еще, возможно, не определился в этом конфликте, к тем, кто не понимает, где зло, где добро, где свет, где тьма - сказал Денис Никитин.

Подытоживая, он отметил, что РДК это организация, которая впервые за десятки лет объединила свободных русских, потому что обычно "русские находятся в перманентном рабстве".

Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов