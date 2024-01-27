Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования
Киев • УНН
Руководитель "Русского добровольческого корпуса", который воюет в Украине, Денис Никитин рассказал, что создание подразделения изначально выглядело неосуществимым. Он считает, что создание силы для противодействия российской пропаганде и влияния на россиян, которые еще не определились, было необходимым, несмотря на вызовы.
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин считал невозможным создание формирования в начале большой войны. Об этом он рассказал в документальном фильме от online.ua, передает УНН.
Детали
Председатель РДК отметил, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину любое формирование из граждан россии было никому не нужно. А идея создания РДК казалась безумной.
На момент начала войны это казалось чем-то абсолютно безумным. Мне стоило очень большого труда получить возможность легально воевать за Украину
Однако Никитин заявил, что посвятил всю жизнь борьбе с российской федерацией, которая "не имеет права существовать в том виде, в котором она есть", продолжал попытки.
Это не война оружия и технологий, а война смыслов. Мне было очевидно, что нужно создать подразделение, которое будет заниматься пропагандой, которая будет пытаться как минимум достучаться до граждан России. К тем, кто еще, возможно, не определился в этом конфликте, к тем, кто не понимает, где зло, где добро, где свет, где тьма
Подытоживая, он отметил, что РДК это организация, которая впервые за десятки лет объединила свободных русских, потому что обычно "русские находятся в перманентном рабстве".
Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов20 январь 2024, 09:22 • 25391 просмотр
Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования
Руководитель "Русского добровольческого корпуса", который воюет в Украине, Денис Никитин рассказал, что создание подразделения изначально выглядело неосуществимым. Он считает, что создание силы для противодействия российской пропаганде и влияния на россиян, которые еще не определились, было необходимым, несмотря на вызовы.
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