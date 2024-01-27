Спочатку це здавалося абсолютно шаленим: командир РДК про створення формування
Київ • УНН
Керівник "Російського добровольчого корпусу", який воює в Україні, Денис Нікітін розповів, що створення підрозділу спочатку виглядало нездійсненим. Він вважає, що створення сили для протидії російській пропаганді та впливу на росіян, які ще не визначилися, було необхідним, незважаючи на виклики.
Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін вважав неможливим створення формування на початку великої війни. Про це він розповів у документальному фільмі від online.ua, передає УНН.
Деталі
Голова РДК зазначив, що напочатку повномасштабного вторгнення рф в Україну будь-яке формування з громадян росії було нікому не потрібно. А ідея створення РДК здавалася шаленою.
На момент початку війни це здавалося чимось абсолютно шаленим. Мені коштувало дуже великої праці здобути можливість легально воювати за Україну
Проте Нікітін заявив, що присвятив все життя боротьбі з російською федерацією, яка "не має права існувати в тому вигляді, в якому вона є", продовжував спроби.
Це не війна зброї та технологій, а війна смислів. Мені було очевидно, що потрібно створити підрозділ, який займатиметься пропагандою, яка намагатиметься як мінімум достукатися до громадян росії. До тих, хто ще, можливо, не визначився у цьому конфлікті, до тих, хто не розуміє, де зло, де добро, де світло, де темрява
Підсумовуючи, він наголосив на тому, що РДК це організація, яка вперше за десятки років об'єднала вільних росіян, бо зазвичай "росіяни знаходяться в перманентному рабстві".
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