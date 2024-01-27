Спочатку це здавалося абсолютно шаленим: командир РДК про створення формування

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін вважав неможливим створення формування на початку великої війни. Про це він розповів у документальному фільмі від online.ua, передає УНН.

Деталі

Голова РДК зазначив, що напочатку повномасштабного вторгнення рф в Україну будь-яке формування з громадян росії було нікому не потрібно. А ідея створення РДК здавалася шаленою.

Проте Нікітін заявив, що присвятив все життя боротьбі з російською федерацією, яка "не має права існувати в тому вигляді, в якому вона є", продовжував спроби.

Це не війна зброї та технологій, а війна смислів. Мені було очевидно, що потрібно створити підрозділ, який займатиметься пропагандою, яка намагатиметься як мінімум достукатися до громадян росії. До тих, хто ще, можливо, не визначився у цьому конфлікті, до тих, хто не розуміє, де зло, де добро, де світло, де темрява